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В Казани Минниханов посетил фотовыставку «Семейный код»

Вместе с главой Татарстана на нее пришли и члены правительства республики.

Источник: МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

В здании Кабмина Татарстана прошла фотовыставка «Семейный код», которая была посвящена традиционным семейным ценностям. Одними из первых экспозицию посетили члены правительства региона и глава республики Рустам Минниханов.

Выставка состоит из 16 фотографий семей. Каждая из них имеет свою интересную историю, которую можно узнать, просканировав QR-код, размещенный прямо на снимке, сообщает Минмолодежи Татарстана.

«Как рассказал автор выставки, фотограф Олег Самойлов, его работы демонстрируют такие общие семейные ценности, как любовь, забота, поддержка, уважение и взаимопонимание», — отметили в пресса-службе ведомства.

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