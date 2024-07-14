В Казани Минниханов посетил фотовыставку «Семейный код»

В здании Кабмина Татарстана прошла фотовыставка «Семейный код», которая была посвящена традиционным семейным ценностям. Одними из первых экспозицию посетили члены правительства региона и глава республики Рустам Минниханов.
Выставка состоит из 16 фотографий семей. Каждая из них имеет свою интересную историю, которую можно узнать, просканировав QR-код, размещенный прямо на снимке, сообщает Минмолодежи Татарстана.
«Как рассказал автор выставки, фотограф Олег Самойлов, его работы демонстрируют такие общие семейные ценности, как любовь, забота, поддержка, уважение и взаимопонимание», — отметили в пресса-службе ведомства.