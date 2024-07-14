Глава ГПК Молостов назвал напряженной обстановку на границе Беларуси с Украиной

Белорусские пограничники в усиленном режиме продолжают нести службу на границе Беларуси с Украиной. Об этом сказал председатель Государственного пограничного комитета Константин Молостов, характеризуя обстановку на южной границе Беларуси, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
В частности, Молостов заявил, что обстановка на южном участке госграницы Беларуси остается напряженной, и объяснил почему.
— Это и понятно, потому что в сопредельной стороне, на Украине, ведутся боевые действия, — заметил он.
При этом глава ГПК рассказал об увеличении плотности минно-взрывных заграждений вблизи государственной границы. Заметил, что в первую очередь перекрываются основные направления движения к погранпунктам и основные дороги. Еще он сообщил о сохранении плотности разведки территории Беларуси украинской стороной, в том числе, с применением БПЛА. Но при этом указал на снижение числа провокаций.
— Мы отмечаем значительное снижение количества провокаций со стороны военнослужащих сопредельной Украины, — сказал он.
Резюмируя, Молостов добавил, что белорусские пограничники по решению президента Беларуси Александра Лукашенко, а также исходя из вывода об оценке обстановки, будут продолжать выполнять задачи в усиленном режиме. Это позволит пограничникам выполнять основные задачи: обеспечивать спокойствие и прикрытие государственной границы, спокойствие белорусских граждан.
— Каких-то на сегодняшний день новых провокаций вблизи государственной границы или предпосылок к этим провокациям мы не наблюдаем, — заключил Молостов.