Глава ГПК Молостов назвал напряженной обстановку на границе Беларуси с Украиной

При этом глава ГПК рассказал об увеличении плотности минно-взрывных заграждений вблизи государственной границы. Заметил, что в первую очередь перекрываются основные направления движения к погранпунктам и основные дороги. Еще он сообщил о сохранении плотности разведки территории Беларуси украинской стороной, в том числе, с применением БПЛА. Но при этом указал на снижение числа провокаций.