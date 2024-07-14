Литва приостановила оформление грузовиков и легковых авто в «Мядининкае» 14 июля

В Государственном пограничном комитете сообщили 14 июля о том, что Литва перестала пропускать транспорт в пункте пропуска «Мядининкай».
В ГПК проинформировали о том, что в «Мядининкае», сопредельном с белорусским погранпунктом «Каменный Лог», Литва приостановила оформление транспорта. Ожидается, что приостановление оформление транспорта Литвой будет временным, так как литовская сторона сообщила о проблемах с работой программного обеспечения.
Проблемы в работе начались с 03.00 ночи воскресенья, 14 июля.
— По техническим причинам сопредельной стороной временно приостановлено оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву, — указали в ГПК.
Отмечается, что при этом в направлении Беларуси оформление производится в штатном режиме.
На минувшей неделе также Польша не пускала фуры из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи». А еще белорусская таможня прокомментировала запрет Польши на вывоз и ввоз товаров: «Из Польши запрещено вывозить бытовую технику, различную электронику, запчасти».