Литва приостановила оформление грузовиков и легковых авто в «Мядининкае» 14 июля

В ГПК проинформировали о том, что в «Мядининкае», сопредельном с белорусским погранпунктом «Каменный Лог», Литва приостановила оформление транспорта. Ожидается, что приостановление оформление транспорта Литвой будет временным, так как литовская сторона сообщила о проблемах с работой программного обеспечения.