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Литва приостановила оформление грузовиков и легковых авто в «Мядининкае» 14 июля

Литва не пропускает транспорт на въезд в погранпункте «Мядининкай» 14 июля.

Источник: ГПК

В Государственном пограничном комитете сообщили 14 июля о том, что Литва перестала пропускать транспорт в пункте пропуска «Мядининкай».

В ГПК проинформировали о том, что в «Мядининкае», сопредельном с белорусским погранпунктом «Каменный Лог», Литва приостановила оформление транспорта. Ожидается, что приостановление оформление транспорта Литвой будет временным, так как литовская сторона сообщила о проблемах с работой программного обеспечения.

Проблемы в работе начались с 03.00 ночи воскресенья, 14 июля.

— По техническим причинам сопредельной стороной временно приостановлено оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву, — указали в ГПК.

Отмечается, что при этом в направлении Беларуси оформление производится в штатном режиме.

На минувшей неделе также Польша не пускала фуры из Беларуси через пункт пропуска «Козловичи». А еще белорусская таможня прокомментировала запрет Польши на вывоз и ввоз товаров: «Из Польши запрещено вывозить бытовую технику, различную электронику, запчасти».