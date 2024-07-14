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Песков заявил о намерении НАТО оставаться врагом РФ

Альянс напрямую позиционирует это, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Североатлантический альянс хочет оставаться врагом России и напрямую позиционирует это, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Интервью было записано 11 июля, видео в воскресенье опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«[Итоги саммита НАТО] угрожающие для нас. Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Наоборот, альянс четко сказал, что Украина будет в НАТО», — сказал представитель Кремля.

НАТО