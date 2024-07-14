Песков заявил о намерении НАТО оставаться врагом РФ

«[Итоги саммита НАТО] угрожающие для нас. Альянс демонстрирует свою решимость оставаться врагом для нас, и они напрямую это позиционируют. Альянс не склонен к какой-то гибкости по нашей основной обеспокоенности по членству Украины в НАТО. Наоборот, альянс четко сказал, что Украина будет в НАТО», — сказал представитель Кремля.