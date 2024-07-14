WP раскрыла, о чем говорили Трамп и охрана сразу после покушения

Трамп рассказал после посещения врачей, что с ним все в порядке. «В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробила кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит. БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКУ!» — написал он.