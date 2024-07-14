«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие. Далее последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».