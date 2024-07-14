Президент США Джо Байден в официальном заявлении:
«В Америке нет места такому насилию. Мы должны объединиться как единая нация и осудить его».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире «Россия 24»:
«Байдену бы стоило сказать, что покушения на президентов не только болезненное проявление внутриполитической жизни США, но это еще и традиция».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге:
«Мы совсем не думаем, что попытка устранения Трампа была организована действующей властью, но атмосфера, которая этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X:
«Уверен, что расследование инцидента будет проведено максимально эффективно, чтобы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность, а виновные и их подстрекатели в короткие сроки предстанут перед судом».
Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении:
«Ужасное преступление, которое можно только осуждать и которое демонстрирует, насколько сейчас серьезны глобальные вызовы перед демократией. Насилие ни в одной форме и нигде совершенно не должно возобладать. Я уверен: Америка достойно пройдет этот вызов».
Премьер Словакии Роберт Фицо, недавно переживший покушение, в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена):
«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть, а когда им это не удается, то они лишь подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берется за оружие. Далее последуют речи о необходимости примирения, спокойствия и прощения».
Президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в соцсети X:
«Ланкийцы слишком хорошо знают боль политического насилия. Мы все должны соблюдать законы, защищающие демократию».
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью радиостанции Kossuth:
«Мы живем в жестоком мире, где против патриотически настроенных политиков, выступающих за мир, используются самые жесткие средства из-за их мнений и позиций. Патриотичные и миролюбивые политики теперь подвергаются убийствам. Это тревожный знак».
Президент Сербии Александр Вучич в соцсети X:
«Выражаю глубокую озабоченность из-за попытки покушения на бывшего президента США и друга Сербии Дональда Трампа и решительно осуждаю насилие как вид политической борьбы. Желаю ему быстрого и успешного выздоровления, уверен, что из этой борьбы он выйдет еще сильнее».
Президент Словакии Петер Пеллегрини в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена):
«Я глубоко обеспокоен прорастанием насилия в политику во всем мире. Вопрос о своем президенте граждане США, как и других демократических стран мира, должны решать на избирательных участках, а не стрельбой на улицах».
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок в соцсети X:
«Насилие никогда не может быть средством политической конфронтации, совершенно независимо от ее причины. На выборах в странах-демократиях решают избирательные бюллетени, а не оружие».
Премьер Италии Джорджа Мелони в соцсети X:
«Я надеюсь, что в предстоящие месяцы избирательной кампании диалог и ответственный подход возьмут верх над ненавистью и насилием».
Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в соцсети X:
Покушение на Дональда Трампа является драматическим отражением насилия, подрывающего наши демократии. Мои мысли с активистами-республиканцами, которые стали жертвами этого безумия.
Глава МИД Чехии Ян Липавский в соцсети X:
«Еще один трагический день для демократии. Прибегать к насилию для разрешения политических споров трусливо и неприемлемо».