СМИ: демократы приостановили попытки снять Байдена с выборов

«Множество демократов заявили в субботу, что попытка покушения на экс-президента Дональда Трампа во время встречи в Пенсильвании приостановит любые попытки заменить президента Джо Байдена. Во всяком случае, пока что», — говорится в сообщении телеканала.
По словам неназванного работающего на демократов политтехнолога, которые приводит телеканал, после атаки на Трампа стало очень сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах.
«Это событие сейчас затмило солнце», — отметил он.
Как отмечает NBC News, после попытки покушения на Трампа команда Байдена «нажала на политические тормоза», в считанные часы его предвыборный штаб приостановил «исходящие коммуникации» и попытался быстро приостановить показ агитационной рекламы на телевидении. Национальный комитет Демократической партии также поставил на паузку показ предвыборных материалов, где есть нападки на Трампа.
Один из сторонников Байдена заявил, что действия президента положат конец стремлениям его заменить, поскольку он продемонстрировал, что «собирается бороться».
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.