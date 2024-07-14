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Учение «Бiрлестiк-2024»: воинские контингенты приведены в высшую степень боевой готовности

В Мангистауской области проходит основной этап международного оперативно-тактического командно-штабного учения «Бірлестік-2024» с участием военнослужащих Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает DKnews.kz.

Источник: МО РК

С вручением оперативной директивы Генерального штаба Вооруженных сил РК командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Бауыржан Артыков довел содержание боевого распоряжения до органов военного управления учения.

В ходе боевой работы принято решение командующего по уничтожению условного противника.

Офицеры пункта управления закончили планирование. Проведена работа по оказанию практической помощи войскам и контролю их готовности к выполнению поставленной боевой задачи. Штаб РгК «Запад» совместно с воинскими контингентами государств-участников учения приступил к ее выполнению.