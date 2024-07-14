Учение «Бiрлестiк-2024»: воинские контингенты приведены в высшую степень боевой готовности

Офицеры пункта управления закончили планирование. Проведена работа по оказанию практической помощи войскам и контролю их готовности к выполнению поставленной боевой задачи. Штаб РгК «Запад» совместно с воинскими контингентами государств-участников учения приступил к ее выполнению.