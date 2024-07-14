Санду провела встречу с комиссаром по вопросам еврорасширения

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду встретилась сегодня с еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Вархели, который находится с рабочим визитом в Кишиневе, чтобы начать двусторонний процесс анализа соответствия национального законодательства законодательству ЕС (скрининг), сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу администрации президента.
Программа дискуссий охватила темы, касающиеся прогресса Республики Молдова в процессе вступления в Европейский союз, региональной безопасности и поддержки Евросоюзом усилий по модернизации страны.
Глава государства выразила благодарность за значительную финансовую помощь, оказанную Евросоюзом. В то же время президент Майя Санду подчеркнула важность поддержки Украины, в том числе для обеспечения безопасности в Республике Молдова и в регионе.
Также Майя Санду подтвердила приверженность нашей страны продвижению по европейскому пути, подчеркнув, что власти завершат начатые реформы, в том числе в сфере юстиции.