Политолог Блохин: покушение на Трампа даст ему преимущество на выборах

«Вина лежит на администрации Байдена. Ее экзальтированная риторика о том, что Трамп — угроза для национальной безопасности США номер один и он может уничтожить американскую демократию с приходом к власти, не могла не радикализовать настроения среди его противников. Особенно когда шансы на победу республиканца кратно возрастают из-за все более очевидной недееспособности Байдена. Нельзя исключать и причастность американских спецслужб к произошедшему», — указал эксперт.