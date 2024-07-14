«Киев сигнализирует»: стало известно о неожиданном плане Украины по России

«В то время как президент Украины Владимир Зеленский продолжает публично работать над укреплением военного арсенала своей страны и призывает Вашингтон и Запад снять еще больше ограничений на использование оружия, Киев также сигнализирует о потенциальной открытости для переговоров с Москвой в будущем», — отметил он.