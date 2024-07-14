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Молдова и Франция приняли решение взаимно признавать свои водительские права

Правительство Молдовы одобрило подписание соглашения о взаимном признании водительских прав.

Молдова и Франция взаимно признают водительские права. Граждане обеих стран смогут конвертировать эти документы, не сдавая дополнительный экзамен.

Правительство Молдовы одобрило подписание соглашения о взаимном признании водительских прав.

«Так мы поддержим граждан Молдовы, которые живут во Франции, и облегчим дорожный трафик между двумя странами», — говорится в заявлении правительства.

Ранее Молдова подписала аналогичные соглашения с Турцией, Литвой, Италией, Албанией, Испанией и Грецией, а также декларацию о намерениях с Германией о транскрипции водительских удостоверений.