Кремль связал покушение на Трампа с политической атмосферой в США

«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа — она, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка», — подчеркнул он.