Трамп после покушения пообещал остаться стойким и непокорным

«Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, поскольку только Бог предотвратил немыслимое», — сказал он.
«Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей Вере и непокорными перед лицом Зла», — добавил бывший президент США.
«Сейчас как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный американский характер, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей Великой Страной на этой неделе из Висконсина», — также сказал он.