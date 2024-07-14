Трамп после покушения пообещал остаться стойким и непокорным

«Сейчас как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный американский характер, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей Великой Страной на этой неделе из Висконсина», — также сказал он.