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Трамп после покушения пообещал остаться стойким и непокорным

Бывший президент США Дональд Трамп поблагодарил американцев «за их молитвы» после произошедшего покушения, передает Fox News.

Источник: AFP 2023

«Спасибо всем за ваши мысли и молитвы вчера, поскольку только Бог предотвратил немыслимое», — сказал он.

«Мы не будем бояться, а, наоборот, останемся стойкими в нашей Вере и непокорными перед лицом Зла», — добавил бывший президент США.

«Сейчас как никогда важно, чтобы мы были едины и показали наш истинный американский характер, оставаясь сильными и решительными и не позволяя злу победить. Я искренне люблю нашу страну, люблю вас всех и с нетерпением жду возможности поговорить с нашей Великой Страной на этой неделе из Висконсина», — также сказал он.

Трамп Дональд