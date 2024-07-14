Лукашенко рассказал о докладах КГБ и военной разведки по ситуации на границе с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, о чем говорится в докладах Комитета госбезопасности и военной разведки по ситуации на границе с Украиной, сообщила пресс-служба президента.
Так, Лукашенко сказал о ликвидации напряженности на границе с Украиной после значительной эскалации обстановки в течение некоторого времени ранее. Он сообщил, что в докладах КГБ и военной разведки заявляется, что после определенной работы белорусской стороны украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, ранее переброшенные к белорусской границе — «немало тысяч человек», сейчас от границы отвели.
— Вообще, вывели из зоны белорусско-украинской границы, — добавил он.
Лукашенко пояснил, что с границы ушли ВСУ, которые усиливали их действие. Он сказал, что информация подтверждена министром обороны Беларуси и в 56-м зенитном ракетном полку в Лунинецком районе.
— Не только министр обороны, но и они говорят о том, что сейчас у нас осложнений никаких нет с украинцами. И я надеюсь, что и не будет, — высказался он.
Еще Лукашенко заметил, что Минск не хотел обострения с Украиной, и оно абсолютно не нужно Беларуси.
— Тем более это не нужно Украине. У них хватает этих проблем, — уверен он.
Лукашенко напомнил, что серьезное обострение и осложнение обстановки на южных границах наблюдалось несколькими неделями ранее. Он добавил, что у местного населения это вызывало серьезную тревогу, поэтому последовала вынужденная реакция главы страны.
— Я вынужден был, насколько это возможно, успокоить население, что никакой войны не будет, мы не допустим эскалации на нашей границе, — напомнил он.
Поэтому и принималось решение о выводе отдельных подразделений белорусских ВС и сил специальных операций на границу. Также дополнительно мобилизовались и переводились на усиленную охрану границы белорусские пограничники, которые по словам, белорусского президента, «бедолаги, и так сейчас серьезно перегружены». Но все же была усилена охрана госграницы со стороны пограничных войск. Таким образом в Беларуси активизировались власти, и войска также были активизированы.
Следствием этих мер стала деэскалация напряженности. Что является свидетельством того, что обещания президента о том, что военные люди обеспечат мир и безопасность в Беларуси, были выполнены.
— Как я говорил, я пообещал людям, что с ситуацией мы справимся, — заключил он.