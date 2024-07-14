Лукашенко рассказал о докладах КГБ и военной разведки по ситуации на границе с Украиной

Поэтому и принималось решение о выводе отдельных подразделений белорусских ВС и сил специальных операций на границу. Также дополнительно мобилизовались и переводились на усиленную охрану границы белорусские пограничники, которые по словам, белорусского президента, «бедолаги, и так сейчас серьезно перегружены». Но все же была усилена охрана госграницы со стороны пограничных войск. Таким образом в Беларуси активизировались власти, и войска также были активизированы.