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«Дожить без войны». На Западе сделали неожиданное заявление о Путине

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Мир должен благодарить российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокации США, заявил бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

Источник: © РИА Новости

«Мир должен быть благодарен Владимиру Путину и Си Цзиньпину за то, что они — разумные лидеры, которые действуют сдержанно в отношении нарастающих провокаций со стороны правительства США. У России и Китая мудрые лидеры. Вот почему мы все еще живы. Будем надеяться, что мы сможем дожить до ноября без ядерной войны», — заявил он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.