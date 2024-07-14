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Премьер Беларуси прибыл с официальным визитом в Венесуэлу

После Венесуэлы глава белорусского правительства посетит с официальными визитами Кубу в Никарагуа.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 июля — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в воскресенье прибыл с официальным визитом в Венесуэлу, сообщил Telegram-канал белорусского Совмина.

«Роман Головченко прибыл с официальным визитом на братскую венесуэльскую землю», — сказано в сообщении.

Там отмечено, что белорусского премьера встретил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль.

После Венесуэлы Роман Головченко посетит с официальными визитами Кубу и Никарагуа.

Ранее премьер-министр подчеркивал, что визиты в эти сраны должны быть нацелены на достижение практических результатов.

«В ходе этих визитов хочу всех настроить на достижение практических результатов. Надо не только реализовать все наработки, которые имеются и подготовлены, но и нащупать точки роста, над которыми предстоит работать в ближайшее время», — отмечал Головченко на совещании в Минске.