Премьер Беларуси прибыл с официальным визитом в Венесуэлу

«В ходе этих визитов хочу всех настроить на достижение практических результатов. Надо не только реализовать все наработки, которые имеются и подготовлены, но и нащупать точки роста, над которыми предстоит работать в ближайшее время», — отмечал Головченко на совещании в Минске.