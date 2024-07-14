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СМИ объяснили Киеву, чего следует ждать от американского подарка

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские истребители F-16, которые Запад обещал поставить Украине, не помогут ВСУ добиться преимущества на линии фронта, пишет газета El Periódico со ссылкой на военного эксперта Гильермо Пулидо.

Источник: © РИА Новости

«Поставка самолётов будет иметь важное, но не решающее значение. Они не изменят ситуацию на местах и не склонят чашу весов в пользу Украины», — отметил он.

Кроме того, добавил Пулидо, Киев получит ограниченное количество истребителей. Он также подчеркнул, что в ВСУ не хватает обученных управлению F-16 пилотов, а те, кто прошел курс подготовки, не получили оптимальных знаний.

В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники «прямо сейчас» направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.

По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.