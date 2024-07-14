МИД Польши анонсировал рост военных расходов

Страны НАТО договорились нарастить расходы на оборону до отметки 2% от ВВП в 2014 году. Вице-канцлер Минобороны Эстонии Туули Дунетон заявила, что страны блока начнут обсуждать повышение оборонных расходов до 2,5% ВВП на саммите в Гааге, который пройдет 24—26 июня 2025 года. По ее словам, «все больше министров обороны говорят, что 2% ВВП недостаточно». На полях саммита НАТО в Вашингтоне британский премьер Кир Стармер призвал «пойти дальше», также предложив повысить минимальный уровень военных расходов до 2,5% от ВВП.