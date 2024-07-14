Представитель МИД Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния

Захарова также перечислила длинный перечень покушений на президентов США (и на нескольких кандидатов в президенты). По ее мнению, в США сформировалась «ужасная традиция», что говорит об их больших проблемах с демократией. Комментируя нападение на Трампа, официальный представитель МИД предложила властям США меньше денег тратить на помощь Украине и больше — на собственную внутреннюю безопасность. Она также выразила мнение, что Вашингтону стоит в целом пересмотреть свою как внешнюю, так и внутреннюю политику.