Шор сравнил происходящее вокруг Трампа с молдавской политикой

КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Ситуация вокруг предстоящих выборов президента США, которая привела к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, напоминает происходящее и в молдавской политике, считает лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
«Все это напоминает происходящее сегодня и в молдавской политике. Наша оппозиция постоянно преследуется, на многих представителей заводятся сфабрикованные дела. Получается, что теперь на очереди — пули?», — написал Шор в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что новость о покушении на Дональда Трампа обескураживает и пожелал ему скорейшего выздоровления. «Сначала на него (Трампа — ред.) выливали тонны грязи и лжи, потом из кожи вон лезли, чтобы упрятать его за решетку. Теперь пытаются просто ликвидировать. С одной единственной целью — избежать смены власти», — пояснил Шор сравнение с молдавской политикой.
Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывающих из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок «Победа». Часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди задержанных были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» в рамках дела о контрабанде, изъяв более 1 миллиона долларов. Задержания и допросы пассажиров, прибывающих из России, продолжались также в мае и июне.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.