Шор сравнил происходящее вокруг Трампа с молдавской политикой

Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывающих из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок «Победа». Часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди задержанных были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока «Победа» в рамках дела о контрабанде, изъяв более 1 миллиона долларов. Задержания и допросы пассажиров, прибывающих из России, продолжались также в мае и июне.