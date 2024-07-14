Секретная служба опровергла информацию об отказе Трампу в усилении охраны

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Секретная служба США опровергла информацию о том, что отказывала экс-президенту Дональду Трампу в усилении охраны незадолго до покушения.
«Существует ложное предположение, что член команды бывшего президента запросил дополнительные ресурсы для обеспечения мер безопасности и ему в них было отказано. Это абсолютная ложь», — написал председатель службы Энтони Гульельми в X (ранее Twitter).
«Фактически мы предоставили больше защитных ресурсов, технологий и возможностей на фоне участившихся поездок в рамках избирательной кампании», — добавил он.
Ранее 14 июля американский журнал The Federalist сообщил, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в течение последних недель отказывало сотрудникам службы охраны Трампа в усилении его безопасности со стороны Секретной службы США.