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Секретная служба опровергла информацию об отказе Трампу в усилении охраны

Председатель службы Энтони Гульельми отметил, что были предоставлены дополнительные защитные ресурсы, технологии и возможности.

Источник: AP 2023

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Секретная служба США опровергла информацию о том, что отказывала экс-президенту Дональду Трампу в усилении охраны незадолго до покушения.

«Существует ложное предположение, что член команды бывшего президента запросил дополнительные ресурсы для обеспечения мер безопасности и ему в них было отказано. Это абсолютная ложь», — написал председатель службы Энтони Гульельми в X (ранее Twitter).

«Фактически мы предоставили больше защитных ресурсов, технологий и возможностей на фоне участившихся поездок в рамках избирательной кампании», — добавил он.

Ранее 14 июля американский журнал The Federalist сообщил, что Министерство внутренней безопасности (МВБ) США в течение последних недель отказывало сотрудникам службы охраны Трампа в усилении его безопасности со стороны Секретной службы США.