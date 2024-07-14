СМИ раскрыли подробности встречи Байдена и Зеленского

«Согласно знакомому с ситуацией источнику, Зеленский и руководитель его офиса Андрей Ермак были крайне разочарованы после переговоров», — говорится в материале.
Как указали журналисты, под конец саммита НАТО в Вашингтоне украинский политик и американский лидер обсуждали вопрос снятия запрета на нанесение ударов по всей территории России, но результат этих разговоров не удовлетворил Зеленского, поскольку запрет снят не был.
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите уже успел заявить журналистам, что альянс сейчас не видит «непосредственной военной угрозы» со стороны Москвы.
Западными дальнобойными ракетами уже наносятся удары по территории России — Донбассу и Новороссии, возможное увеличение расстояния — это чистейшая провокация, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.