Захарова сообщила, что покушение на Путина готовилось на деньги США

За украинской разведкой стоят американские деньги, а значит, США косвенно причастны к покушениям Киева на Владимира Путина, заявили в МИД РФ. Представитель ведомства Мария Захарова высказалась об этом после того, как на Украине признались в попытках устранить президента России. На фоне покушения на Дональда Трампа дипломат также призвала Вашингтон перестать бесконтрольно посылать Киеву деньги и направить их на обеспечение безопасности США.