Минобороны сказало белорусам об СМС от военкоматов

В сообщение от военного комиссариата будет сообщаться время и дата явки, ее цель, адрес, по которому следует явиться гражданину, а также телефон для справок. В Минобороны подчеркнули, что в СМС от военкомата не будет каких-либо ссылок, не будут запрашиваться какие-либо паспортные данные, на него не нужно отвечать.