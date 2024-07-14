Минобороны сказало белорусам об СМС от военкоматов

В Министерстве обороны напомнили белорусам о действиях после получения СМС от военкомата, пишет БелТА.
Так, получив СМС, а также другое оповещение о необходимости явиться в военкомат, следует сделать это в указанный срок. При этом несмотря на изменения в законе о воинской обязанности и воинской службе, основным каналом оповещения белорусов все еще остается повестка, а SMS-сообщения — дополнительный.
В сообщение от военного комиссариата будет сообщаться время и дата явки, ее цель, адрес, по которому следует явиться гражданину, а также телефон для справок. В Минобороны подчеркнули, что в СМС от военкомата не будет каких-либо ссылок, не будут запрашиваться какие-либо паспортные данные, на него не нужно отвечать.
— Вызов в военкомат, в какой бы форме он ни пришел, может иметь различные цели: от уточнения данных воинского учета военнообязанного до мероприятий мобилизационной подготовки, — пояснили в Минобороны.
Как и ранее, в Беларуси за неявку по повестке предусмотрена административная и уголовная ответственность.