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Минобороны сказало белорусам об СМС от военкоматов

Минобороны напомнило белорусам о действиях после СМС от военкоматов.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве обороны напомнили белорусам о действиях после получения СМС от военкомата, пишет БелТА.

Так, получив СМС, а также другое оповещение о необходимости явиться в военкомат, следует сделать это в указанный срок. При этом несмотря на изменения в законе о воинской обязанности и воинской службе, основным каналом оповещения белорусов все еще остается повестка, а SMS-сообщения — дополнительный.

В сообщение от военного комиссариата будет сообщаться время и дата явки, ее цель, адрес, по которому следует явиться гражданину, а также телефон для справок. В Минобороны подчеркнули, что в СМС от военкомата не будет каких-либо ссылок, не будут запрашиваться какие-либо паспортные данные, на него не нужно отвечать.

— Вызов в военкомат, в какой бы форме он ни пришел, может иметь различные цели: от уточнения данных воинского учета военнообязанного до мероприятий мобилизационной подготовки, — пояснили в Минобороны.

Как и ранее, в Беларуси за неявку по повестке предусмотрена административная и уголовная ответственность.