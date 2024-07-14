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В Раде назвали число военнообязанных украинцев, не обновивших свои данные

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Около шести — семи миллионов военнообязанных граждан Украины еще не обновили свои военно-учетные данные, сообщил депутат Верховной рады Олег Синютка.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье директор департамента кадровой политики минобороны Украины Марк Андрусяк сообщил, что с 17 июля начнут штрафовать тех, кто не обновил свои военно-учетные данные. Размер взыскания порядка 15 — 25,5 тысячи гривен (366 — 622 доллара).

«Количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать где-то 6−7 миллионов», — сказал Синютка в комментарии украинскому телеканалу «Киев 24».

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.