В ООН предупредили о сокращении населения Украины до 15,3 млн человек к 2100 году

Население Украины к 2100 году сократится до 15,3 млн человек. Об этом предупредили эксперты ООН в докладе «Перспективы населения мира 2024», опубликованном 11 июля. Эти данные опубликованы в таблице доклада о демографии в странах мира. По данным на 2020 год, на Украине проживало более 44 млн человек.