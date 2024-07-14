«Хамас» заявил о новых условиях от Нетаньяху по перемирию в Газе

Согласно публикации, израильский премьер выдвинул новые условия, которые не фигурировали в предложениях сторон, передававшихся через посредников ранее. Подробности условий в сообщении не приводятся. По словам главы политбюро, удары израильских военных 13 июля по Хан-Юнису на юге сектора Газа произошли, «несмотря на конструктивную позицию “Хамаса” и фракций сопротивления в отношении переговоров о прекращении огня».