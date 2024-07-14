«Хамас» заявил о новых условиях от Нетаньяху по перемирию в Газе

Согласно публикации, израильский премьер выдвинул новые условия, которые не фигурировали в предложениях сторон, передававшихся через посредников ранее. Подробности условий в сообщении не приводятся. По словам главы политбюро, удары израильских военных 13 июля по Хан-Юнису на юге сектора Газа произошли, «несмотря на конструктивную позицию “Хамаса” и фракций сопротивления в отношении переговоров о прекращении огня».
По мнению главы политбюро «Хамаса», Биньямин Нетаньяху добивается эскалации военных действий в Газе и не планирует достичь мирного соглашения. Глава Ирана, в свою очередь, осудил авиаудары израильской армии по гуманитарной зоне Аль-Маваси, уточняется в публикации.
Вчера, 13 июля, армия Израиля сообщила об авиаударе по провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа. Целью атаки, по сведениям ЦАХАЛа, был высокопоставленный военный командир группировки «Хамас» Мухаммед Дейф. Позднее израильская армия заявила об убийстве ближайшего соратника Мухаммеда Дейфа командира бригады палестинского движения «Хамас» Рафа Саламы.
9 июля в Каире начались непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом». 7 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил четыре новых условия для окончания боевых действий, которые «не подлежат обсуждению».