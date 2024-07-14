Россия и Китай ответят НАТО учениями в Филиппинском море

Хозяин саммита президент США Джо Байден на итоговой пресс-конференции выступил с угрозами в адрес Пекина, заявив о том, что Китаю придется заплатить высокую цену за свои действия. «Китай должен понять, что если он будет поставлять России информацию и мощности, а также работать с Северной Кореей и другими странами, чтобы помочь России с вооружением, то не извлечет из этого экономической выгоды в виде тех инвестиций, которые ищет», — предупредил Джо Байден. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай «пособником» России. Ранее он обвинил Пекин в подстрекательстве к разжиганию «самого большого конфликта в Европе со времен Второй мировой войны».