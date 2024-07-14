RS: Киев допускает возможность начала мирных переговоров с РФ

Депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила, что главком ВСУ Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции». Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского.