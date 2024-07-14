«Будет нервничать». Зеленскому сообщили тревожные новости из США

«В январе следующего года Зеленскому, возможно, придется столкнуться не с той частью республиканцев (которые поддерживают военные действия с Россией. — Прим. ред.). Кандидатом от этой партии выдвинули Дональда Трампа <…>. Он с гораздо меньшим энтузиазмом и восторгом, чем Джо Байден, говорит об Украине. <…> Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать», — отметил эксперт.