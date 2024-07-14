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«Будет нервничать». Зеленскому сообщили тревожные новости из США

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский будет нервничать после прихода Дональда Трампа к власти в США, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: РИА "Новости"

«В январе следующего года Зеленскому, возможно, придется столкнуться не с той частью республиканцев (которые поддерживают военные действия с Россией. — Прим. ред.). Кандидатом от этой партии выдвинули Дональда Трампа <…>. Он с гораздо меньшим энтузиазмом и восторгом, чем Джо Байден, говорит об Украине. <…> Все это заставит Зеленского, а также его правительство очень сильно нервничать», — отметил эксперт.

По словам Меркуриса, украинцы никак не могут повлиять на то, что предвыборная гонка в Штатах складывается не в их пользу. Тем не менее, как считает аналитик, со стороны киевских властей было бы крайне опрометчиво вмешиваться в избирательный процесс.

«Они прекрасно понимают, что перспектива прихода Трампа к власти — это тревожный сценарий», — резюмировал он.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Главные соперники в предвыборной гонке — действующий глава государства, демократ Джо Байден, и бывший американский лидер, республиканец Дональд Трамп.

В конце июня кандидаты встретились в первом раунде предвыборных дебатов, которые транслировал телеканал CNN в прямом эфире из студии в Атланте.