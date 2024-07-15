В Минске рассказали, как Литва вербует белорусов

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что Департамент государственной безопасности Литвы вербует белорусских граждан, в том числе используя в отношении их метод шантажа.
«Периодически со стороны литовских властей подается информация, что в Беларуси вербуют, и даже захватывают литовских граждан. Но не приводятся никаких фактов», — заявили в эфире телеканала. В этой связи там рассказали о двух случаях, когда Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы завербовал белорусских граждан.
В частности, в эфире телеканала показали Александра Мирского, который ранее был известным топ-менеджером в туристической отрасли и некоторое время возглавлял Республиканский союз туристических организаций, был членом межведомственной комиссии по развитию туротрасли при правительстве. Мужчина уже год отбывает наказание в колонии в Белоруссии в условиях усиленного режима: он осужден на 7,5 года за измену государству.
«Я приехал в январе 2015 года на форум (в Литву — ред.), садился в машину, и меня жестко приняли сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы. После чего меня препроводили в гостиницу, забрали все телефоны, была довольно долгая беседа. На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией», — рассказал Мирский.
В течение 7 лет он регулярно, два-три раза в год, на территории Литвы передавал литовской стороне интересовавшие ее данные, в том числе о конкретных людях в Белоруссии. «Когда я пытался отказаться от этих встреч, опять переходили к шантажу», — заявил осужденный.
Белорусские спецслужбы следили за Мирским некоторое время, прежде чем задержать, чтобы установить сотрудников Департамента государственной безопасности Литвы, которые с ним контактировали. В эфире телеканала заявили, что всего Мирский передал литовским спецслужбам сведения на более чем 100 лиц в Белоруссии.
Кроме того, телеканал рассказал историю экс-директора санатория «Беларусь» в Друскининкае Андрея Кобеля, его тоже шантажировали для вербовки. «Давали взятки, которые тот брал, взамен передавал служебные документы и делился информацией. Главным крючком, на который его подсадили спецслужбы, был дом. Его Кобель, обойдя литовские законы, построил в курортной зоне», — сообщили в эфире телеканала. Кобеля белорусский суд приговорил к 9 годам лишения свободы по обвинению в измене государству.
По данным телеканала, «таким же образом ДГБ действовал и в отношении подчиненной Кобеля — Елены Раманаускиене», которая осуждена по статье «агентурная деятельность». Кобель и Раманаускиене передавали литовским спецслужбам информацию в том числе на отдельных отдыхающих в санатории. «Просили сообщать, когда приезжает кто-то из высокопоставленных. Спрашивали про некоторых людей из управления делами президента», — рассказала Раманаускиене.