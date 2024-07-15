В Минске рассказали, как Литва вербует белорусов

«Я приехал в январе 2015 года на форум (в Литву — ред.), садился в машину, и меня жестко приняли сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы. После чего меня препроводили в гостиницу, забрали все телефоны, была довольно долгая беседа. На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией», — рассказал Мирский.