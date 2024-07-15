Эксперты: Даже украинцы уже поняли, что НАТО — это война

Что же касается заявления по итогам саммита о том, что Украина приобретает необратимость на вступление в НАТО, то это не более чем такая красивая юридическая формулировка. Говорить о том, что Украина вступит в НАТО, конечно, рано. Потому что Украина может вступить в НАТО только в одном случае, если полностью будет уничтожена Россия как политическое образование. Другого варианта нет. Конечно, никто их не примет в НАТО, пока существует прямой открытый конфликт с Россией. Или же в том случае, если Запад поймет, что он с нами не может договориться и найти точек соприкосновения, и пойдет уже на открытую войну, в которую будет втянут весь блок. Тогда там уже будет неважно, и Украину смогут принять в НАТО. Но только в том случае, если уже весь блок НАТО будет в открытую воевать с Россией.