Эксперты: Даже украинцы уже поняли, что НАТО — это война

Александр Ходаковский, замруководителя Главного управления Росгвардии по ДНР, комбриг «Востока»:
— На саммите НАТО Украину снова заверили в неизбежности ее вступления в альянс. То, что эти обещания-заверения всегда сопровождаются условиями, которые Украина едва ли сможет выполнить — вторичный вопрос. Главное — это то, что намерение украинских элит нырнуть в НАТО и стало, собственно, причиной происходящих событий. Если бы НАТО при каких-то иных обстоятельствах решило бы взять под защиту Украину, чтобы предупредить негативный сценарий — такой «гуманизм» еще можно было бы понять. Но НАТО намеренно спровоцировало войну, подвесив морковку на палке перед мордой осла, и продолжает эту морковку подновлять, чтобы она не утратила привлекательности. Но каковы правящие круги этой Украины. Вот уж где бесы в человеческом обличье: зная, что послужило причиной напряженности, понимая, что пока причина существует, Украина будет страдать, они сознательно усугубляют положение дел.
Украинская пропаганда сумела на какое-то время поднять энтузиазм населения. Инсценировка в Буче и прочие фальсификации сделали свою работу и настроили против России тех, кто в ином случае принял бы ее приход. Но война продолжается, и сроки ее окончания туманны — это стало фактором, который действует сильнее пропаганды. Со временем даже на Украине поняли, что российская армия не допускала никаких зверств, а трагедия в той же Буче — дело рук украинских выродков. Настроения меняются, и единственное, чего хочет основная масса украинцев — прекращения войны. Им давно стало ясно, что НАТО равно война. И если бы кто-то сейчас провел независимый опрос- его результаты бы показали, что идею вступления в НАТО уже мало кто поддерживает.
— Саммит НАТО, который проходил в Вашингтоне, что тоже очень знаково, еще раз показал, что НАТО — организация, ведомая Штатами, и что в альянсе не отказались от планов довести войну на Украине до логического конца. Такой конец они видят естественно в полном поражении России. И вопреки иллюзиям, которые царят у нас в обществе о том, что альянс якобы сдувается, что у него внутри раскол, хочу всех заверить, что никакого раскола в НАТО нет. Они всегда были последовательно едины в своей позиции и намерены продолжать вести с нами войну. Пока на ближних подступах, то есть на Украине.
Что же касается заявления по итогам саммита о том, что Украина приобретает необратимость на вступление в НАТО, то это не более чем такая красивая юридическая формулировка. Говорить о том, что Украина вступит в НАТО, конечно, рано. Потому что Украина может вступить в НАТО только в одном случае, если полностью будет уничтожена Россия как политическое образование. Другого варианта нет. Конечно, никто их не примет в НАТО, пока существует прямой открытый конфликт с Россией. Или же в том случае, если Запад поймет, что он с нами не может договориться и найти точек соприкосновения, и пойдет уже на открытую войну, в которую будет втянут весь блок. Тогда там уже будет неважно, и Украину смогут принять в НАТО. Но только в том случае, если уже весь блок НАТО будет в открытую воевать с Россией.
По итогам этого саммита мы увидели, что все страны НАТО консолидированы. У них общая позиция во многом, да во всем практически. Они считают Россию основной угрозой западной цивилизации и собираются с нами бороться до, так сказать, победного конца.
Кроме того, на прошедшем саммите НАТО ожидаемо было принято решение продолжать поставки вооружений Украине, а также обучать личный состав. Уже закончено обучение летчиков, передаются самолеты. То есть идет эскалация конфликта. Может быть, к концу лета или к началу осени они предпримут очередной какой-то контрнаступ. Для того чтобы хоть как-то оправдаться перед своими западными спонсорами за многомиллиардные вливания. Но у них опять ничего не выйдет. И тогда все заголосят о переговорах. И будут пытаться нас опять водить за нос, чтобы не допустить свержения киевского режима.
Они, завершив холодную войну победой, пытались превратить Россию в сырьевой придаток. Когда же поняли, что это не получилось, продолжили вокруг нас сжимать кольцо своих военных сил. Это вечная европейская мечта — погубить Россию. Раз в сто лет они идут на нас всей Европой крестовым походом. Сегодня, в это столетие, весь этот крестовый поход начался с Украины. Нам стоит не расслабляться и не питать иллюзий. И уж тем более не верить ни в какие мирные инициативы с их стороны. Нам надо полностью свергнуть режим Зеленского и установить на Украине дружественный.
Подготовил Иван Петров.