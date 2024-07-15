В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование

Документ предполагает дополнение КоАП статьей 5.612. «Преследование — систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение преследуемому гражданину нравственных страданий, выразившееся в попытках общения при явно выраженном несогласии преследуемого гражданина, в имеющих целью причинить преследуемому гражданину беспокойство демонстрации присутствия, направлении либо оставлении сообщений, в злоупотреблении правом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию о преследуемом гражданине и его близких родственниках, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — написано в проекте закона.
Кроме того, законопроектом предусматривается введение штрафа в размере трех тысяч рублей, если преследование совершалось с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.
В случае повторных действий наказывать за преследование предлагается вплоть до административного ареста на 15 суток, сказано в проекте закона.
«Если вовремя отреагировать на сигнал от встревоженных навязчивым преследованием граждан, провести профилактическую беседу или вынести предупреждение преследователю или привлечь к ответственности, наложив административный штраф, то, возможно, удастся не допустить более серьезных последствий. Распространенный, к сожалению, принцип “нет тела — нет дела” должен быть искоренен. Предложенные нами поправки — это дополнительный инструмент и для правоохранителей, и для граждан», — отметил Нилов.