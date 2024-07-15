Не свистеть, не цыкать, баранов не резать. «Ъ» изучил материалы нового адаптационного курса для мигрантов

Там говорится, что «узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию, имеют многовековую историю». Авторы материалов подчеркивают, что «русскими были основаны крепости, которые впоследствии стали крупными городами Центральной Азии». А «вхождение среднеазиатских земель в XIX веке в Российскую империю хорошо повлияло на развитие экономики Центральной Азии». Во времена Советского Союза «связь наших регионов только крепла», поскольку «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться», утверждает ФАДН: «Одним из главных преобразований советской власти было объединение многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе бывших союзных республик». Авторы лекции призывают: «Нельзя забывать нашу общую историю, наши победы и поражения. Мы бок о бок сражались и победили в борьбе с такой страшной мировой угрозой, как нацизм. Если мы сможем сохранить эту связь, то сможем стать еще сильнее».