В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование людей

Документ предполагает дополнение КоАП РФ.
Проект закона описывает такие нарушения, как нежелательные попытки общения, отправка беспокоящих сообщений и демонстрация присутствия в случаях, когда преследуемый гражданин выразил свое несогласие. Также в документе упоминается недопустимость сбора и распространения личной информации о жертве и ее близких без их согласия, передают РИА Новости.
За такого рода преследование, если оно не содержит элементов уголовного преступления, предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей. В случаях, когда преследование осуществляется через интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, размер штрафа может быть увеличен до трех тысяч рублей. Документ предполагает дополнение КоАП РФ. Повторные нарушения могут повлечь арест на срок до 15 суток.