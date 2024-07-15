В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование людей

За такого рода преследование, если оно не содержит элементов уголовного преступления, предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей. В случаях, когда преследование осуществляется через интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, размер штрафа может быть увеличен до трех тысяч рублей. Документ предполагает дополнение КоАП РФ. Повторные нарушения могут повлечь арест на срок до 15 суток.