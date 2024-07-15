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В Госдуму внесут законопроект о штрафах за преследование людей

В Госдуму будет внесен законопроект, предполагающий введение административного наказания за преследование. С такой инициативой выступили депутаты от ЛДПР, под руководством председателя комитета по труду Ярослава Нилова.

Источник: РИА "Новости"

Документ предполагает дополнение КоАП РФ.

Проект закона описывает такие нарушения, как нежелательные попытки общения, отправка беспокоящих сообщений и демонстрация присутствия в случаях, когда преследуемый гражданин выразил свое несогласие. Также в документе упоминается недопустимость сбора и распространения личной информации о жертве и ее близких без их согласия, передают РИА Новости.

За такого рода преследование, если оно не содержит элементов уголовного преступления, предусмотрен штраф в размере двух тысяч рублей. В случаях, когда преследование осуществляется через интернет или другие информационно-телекоммуникационные сети, размер штрафа может быть увеличен до трех тысяч рублей. Документ предполагает дополнение КоАП РФ. Повторные нарушения могут повлечь арест на срок до 15 суток.

Госдума