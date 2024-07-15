Генсек НАТО не поддержал идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты

В марте Минобороны Польши сообщило, что на территорию страны залетела крылатая ракета, пробывшая там 39 секунд. В ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, погибли два человека. Минобороны России заявляло, что не наносило ударов по территории рядом с польско-украинской границей, а обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской.