Иностранцам откроют безвизовый въезд для участия в ВЭФ

Норма, позволяющая иностранным гражданам посещать ВЭФ без визы, была введена указом президента России от 29 июня 2015 года «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума».