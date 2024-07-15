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Иностранцам откроют безвизовый въезд для участия в ВЭФ

Пребывание разрешено в даты с 31 августа по 8 сентября.

Источник: PrimaMedia.ru

Иностранные участники IX Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+), который пройдет 3—6 сентября на острове Русском во Владивостоке, смогут въехать в РФ без оформления визы с 31 августа по 8 сентября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает ИА PrimaMedia.

Норма, позволяющая иностранным гражданам посещать ВЭФ без визы, была введена указом президента России от 29 июня 2015 года «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума».

Основными темами очередного ВЭФ станут усиление международного взаимодействия в АТР и развитие дальневосточных и арктических территорий. Особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего укрепления международного взаимодействия в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.

В ВЭФ-2023 приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий.