Иностранцам откроют безвизовый въезд для участия в ВЭФ

Иностранные участники IX Восточного экономического форума (ВЭФ, 18+), который пройдет
Норма, позволяющая иностранным гражданам посещать ВЭФ без визы, была введена указом президента России от 29 июня 2015 года «О порядке въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства в связи с проведением Восточного экономического форума».
Основными темами очередного ВЭФ станут усиление международного взаимодействия в АТР и развитие дальневосточных и арктических территорий. Особое внимание будет уделено вопросам дальнейшего укрепления международного взаимодействия в свете растущей роли государств Юго-Восточной Азии в экономике многополярного мира.
В ВЭФ-2023 приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий.