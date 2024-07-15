«Массовое уничтожение». Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ

«Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях в Украине. Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну, и именно поэтому я это делаю», — написал он.
Журналист приложил к посту кадры с уничтожением зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T немецкого производства. Боуз отметил, что на этом видео можно наблюдать за тем, как еще 150 миллионов евро из денег немецких налогоплательщиков бесследно испаряются на Украине.
«Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели. И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о “победе Украины”. Ведь вы за это платите», — уточнил он.
В воскресенье Минобороны России опубликовало кадры уничтожения пусковой установки IRIS-T в Днепропетровской области ударом ОТРК «Искандер». Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.