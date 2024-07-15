«Массовое уничтожение». Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ

«Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели. И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о “победе Украины”. Ведь вы за это платите», — уточнил он.