Как Америка осмысливает покушение на Трампа

ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма. Мотив погибшего стрелка до сих пор неизвестен, им оказался Томас Мэтью Крукс, 20 лет, из местечка Бетел-Парк в Пенсильвании. Материалы для изготовления бомбы были обнаружены в автомобиле и доме подозреваемого, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов. Политические пристрастия Крукса не были сразу ясны. Записи показывают, что он был зарегистрирован как избиратель-республиканец в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании избирательной кампании также показывают, что в 2021 году он пожертвовал 15 долларов прогрессивному политическому комитету действий, который выступает на стороне демократов. В видео перед стрельбой он заявил, что ненавидит Трампа и республиканцев. Чиновники публично не раскрыли возможный мотив действий стрелка. Дэйв Маккормик, республиканский кандидат в сенат от Пенсильвании, присутствовавший на митинге, описал «пугающий момент» и сказал в программе This Week на канале ABC в воскресенье: «Разница в один дюйм, и президент был бы мертв».