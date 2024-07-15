Байден предостерег от превращения политики в «поле смерти»

Тем временем Трамп дал интервью консервативной газете Washington Examiner, заявив, что переписал свою речь, которую будет произносить на национальном съезде Республиканской партии. «Речь, которую я собирался произнести в четверг, должна была быть потрясающей», — сказал он, отмети, что «это была бы одна из самых невероятных речей». Она была сосредоточена на политике Байдена во время его пребывания у власти, сказал Трамп. «Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь», — сказал он Examiner. Он назвал ее «шансом объединить страну».