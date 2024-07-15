Байден предостерег от превращения политики в «поле смерти»

Президент США Джо Байден, выступая вечером 14 июля из Овального кабинета и комментируя покушение на Дональда Трампа, призвал американцев перестать рассматривать своих политических оппонентов как врагов. «Пора успокоиться», — сказал он в послании к нации.
Обращаясь к тем, кто голосовал за него в 2020 году, и к тем, кто голосовал за Трампа, Байден добавил: «Чтобы добиться прогресса, мы должны перестать относиться к нашим оппонентам как к врагам. Они не наши враги. Они американцы». Об этом сообщает NBC News.
«Политика никогда не должна быть настоящим полем битвы или, не дай бог, настоящим полем смерти», — подчеркнул Байден в своей речи. «Здесь, в Америке, нам нужно выйти за рамки нашей изоляции, где мы слушаем только тех, с кем согласны», — сказал хозяин Белого дома. По его словам, с самого начала американская демократия «дала разуму и балансу шанс одержать верх над грубой силой». «Вот какой Америкой мы должны быть», — заключил президент США.
Тем временем Трамп дал интервью консервативной газете Washington Examiner, заявив, что переписал свою речь, которую будет произносить на национальном съезде Республиканской партии. «Речь, которую я собирался произнести в четверг, должна была быть потрясающей», — сказал он, отмети, что «это была бы одна из самых невероятных речей». Она была сосредоточена на политике Байдена во время его пребывания у власти, сказал Трамп. «Честно говоря, теперь это будет совсем другая речь», — сказал он Examiner. Он назвал ее «шансом объединить страну».
ФБР расследует стрельбу как акт внутреннего терроризма. Мотив погибшего стрелка до сих пор неизвестен. Огонь по Трампу открыл 20-летний Томас Мэтью Крукс. Материалы для изготовления бомбы были обнаружены в автомобиле и доме подозреваемого, сообщила в воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных сотрудников правоохранительных органов.