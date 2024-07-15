Сергей Чемезов и Игорь Кобзев посетили Иркутский авиазавод

Вместе с Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, председателем Законодательного Собрания региона Александром Ведерниковым, мэром Иркутска Русланом Болотовым, председателем Думы Иркутска Евгением Стекачевым, генеральным директором ИАЗ Александром Вепревым, руководителями подразделений и дочерних компаний предприятия глава «Ростеха» посетил цеха агрегатной окончательной сборки боевых самолетов и новых воздушных судов МС-21.
«Сегодня ИАЗ — одно из самых передовых высокотехнологичных предприятий авиационной отрасли РФ. Гражданский лайнер МС-21, серийное производство которого разворачивается в его цехах, скоро станет основным среднемагистральным самолетом российских авиакомпаний. Задачи перед нами стоят большие — авиакомпании и пассажиры ждут наш новый самолет», — отметил Сергей Чемезов.
Сергей Чемезов также вручил заводчанам благодарности Госкорпорации «Ростех» за большой личный вклад в развитие авиационной промышленности и многолетнюю добросовестную работу, поздравил коллектив предприятия с наступающим праздником — в августе Иркутский авиазавод отметит свое 90-летие.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Правительство региона в тесном взаимодействии с руководством Иркутского авиационного завода и администрацией Иркутска решает вопросы формирования инфраструктуры и создания комфортных условий труда для сотрудников предприятия.
«Для оперативного решения вопросов комплексного развития территории для реализации инвестиционного проекта по серийному производству пассажирского самолета МС-21 утвержден план мероприятий, создан межведомственный оперативный штаб. Сотрудники Иркутского авиазавода уже почти век куют историю и гордость российской авиации, наша общая задача — создать для них комфортные условия и для работы, и для жизни», — цитирует Игоря Кобзева пресс-служба главы региона.