Сергей Чемезов и Игорь Кобзев посетили Иркутский авиазавод

«Для оперативного решения вопросов комплексного развития территории для реализации инвестиционного проекта по серийному производству пассажирского самолета МС-21 утвержден план мероприятий, создан межведомственный оперативный штаб. Сотрудники Иркутского авиазавода уже почти век куют историю и гордость российской авиации, наша общая задача — создать для них комфортные условия и для работы, и для жизни», — цитирует Игоря Кобзева пресс-служба главы региона.