Новый комитет создан при министерстве водных ресурсов и ирригации

Для усиления борьбы с «черным рынком» воды, при Министерстве водных ресурсов и ирригации создано новое ведомство — Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов, сообщает пресс-служба профильного центрального органа.
Уточняется, что новый комитет будет бороться с незаконным использованием воды и искажением данных ее учета, а также с противоправной хозяйственной деятельностью на водных объектах страны.
«Борьбу с незаконным использованием воды министерство берет под особый контроль. Работа нового комитета направлена на профилактику правонарушений и охрану водных ресурсов страны. Вместе с предлагаемыми нами изменениями в законодательство это должно значительно усилить борьбу с “черным рынком” воды», — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, ранее сообщалось, что для ликвидации «черного рынка» воды министерство водных ресурсов и ирригации намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере. В частности, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды.