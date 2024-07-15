Новый комитет создан при министерстве водных ресурсов и ирригации

Напомним, ранее сообщалось, что для ликвидации «черного рынка» воды министерство водных ресурсов и ирригации намерено ужесточить ответственность за правонарушения в водной сфере. В частности, рассматриваются важные изменения в новом Водном кодексе, направленные на усиление государственного контроля и надзора за использованием и охраной воды.