Дмитрий Демешин лично посетил проблемные объекты в Нанайском районе

Первым пунктом в программе стал визит в село Найхин, где временно исполняющий обязанности губернатора ознакомился с работой местной амбулатории и побывал на строительной площадке нового медицинского учреждения. Амбулатория обслуживает 2357 человек — жителей сел Найхин, Даерга и Дада. Медицинскую помощь здесь оказывают фельдшер, стоматолог, лаборант и сотрудник скорой помощи, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительство Хабаровского края.
Дмитрий Демешин вывел на новый уровень практику поездок по муниципалитетам края. Ему интересны не красивые объекты или беспроблемные участки, а те вопросы, на которые жалуются жители и просят в его социальных сетях обратить на это внимание. Так одной из самых акцентирован тем поездки врио губернатора в Нанайский район стала проблема доступности медицинской помощи, для решения которой врио губернатора на месте предложил ряд решений.
Врио губернатора Хабаровского края осмотрел помещения, пообщался с персоналом и пациентами. Существующее здание амбулатории находится в аварийном состоянии, поэтому, в рамках национального проекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края», в Найхине строится новая амбулатория на 50 посещений в смену. В настоящее время выполняются работы по внутренней и внешней отделке, а также обратной засыпке инженерных коммуникаций. Окончание строительства запланировано на декабрь 2024 года. Учреждение будет оборудовано современными средствами, включая автоматизированные рабочие места с доступом в интернет для телемедицинских консультаций.
Однако новое здание окажется недостаточным для размещения стоматологического кабинета и пункта скорой помощи. Об этом сообщили губернатору работники учреждения и местные жители. Было найдено решение первой проблемы — стоматологу выделят помещение в детском доме села Найхин. Заместитель председателя правительства по социальным вопросам Евгений Никонов отметил, что службу скорой помощи планируют перевести в Троицкую районную больницу, откуда бригада сможет прибывать в установленные сроки.
— Не согласен. Мы работаем с людьми, а не с нормативами, — возразил Дмитрий Демешин.
Глава региона пообещал найти оптимальное решение по оказанию скорой помощи, устраивающее всех. Предусмотрено, что в экстренных случаях людей сможет доставить закрепленный за амбулаторией автомобиль, который останется в населенном пункте. Неотложная помощь будет предоставляться, как и раньше.
— Были жалобы на сокращение точек скорой медицинской помощи. Это вопросы, которые предстоит решить на уровне района и краевого министерства здравоохранения. Район хороший, мне понравился, люди откровенные, озвучили свои потребности. Мы с главой района будем их выполнять, — заявил Дмитрий Демешин.
Еще одной важной проблемой для жителей Нанайского района является обеспечение жильем медицинских работников. Обсуждая эту тему, пришли к выводу, что муниципалитет может участвовать в региональной программе по строительству арендного жилья через Минстрой. Первой площадкой для реализации этих целей может стать территория нынешней амбулатории Найхина.
Дмитрий Демешин также посетил детский сад и школу в селе, хотя эти объекты изначально не были в его плане визита. Он откликнулся на просьбы жителей.
— Выявили недостатки в ремонте школы, которая еще находится на гарантийном обслуживании. Попросим подрядчика исправить, — прокомментировал врио губернатора результаты визита.
Защита людей по-прежнему остаётся в приоритете у Дмитрия Демешина. Именно поэтому он не сторониться людей, а собирает целые залы для личного общения. При этом он сразу обозначает, что именно люди должны нарезать власти задачи, а чиновники должны именно решать проблемы, а не направлять отписки.