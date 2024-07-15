Дмитрий Демешин лично посетил проблемные объекты в Нанайском районе

Дмитрий Демешин вывел на новый уровень практику поездок по муниципалитетам края. Ему интересны не красивые объекты или беспроблемные участки, а те вопросы, на которые жалуются жители и просят в его социальных сетях обратить на это внимание. Так одной из самых акцентирован тем поездки врио губернатора в Нанайский район стала проблема доступности медицинской помощи, для решения которой врио губернатора на месте предложил ряд решений.