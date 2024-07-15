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СМИ: Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Президент Джо Байден допустил «вопиющую» оговорку во время специального обращения к нации на тему покушения на Дональда Трампа, пишет газета The Daily Mail.

Источник: AFP 2023

Как отмечает издание, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в «поле боя».

«Но в своем шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования “урной для боя” (battle box вместо ballot box — Прим. ред.), а бывшего президента Дональда Трампа — “бывшим Трампом”», — говорится в статье.

Байден во время обращения из Овального кабинета заявил, что политическим страстям «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой в США. Глава государства отметил, что политические страсти в стране по мере приближения к ноябрьским выборам «порядочно накалились».

Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.

Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.

Байден Джо
Трамп Дональд