СМИ: Байден допустил «вопиющую» оговорку в речи про Трампа

Как отмечает издание, глава Белого дома заявил о недопустимости превращения политики в «поле боя».
«Но в своем шестиминутном обращении президент допустил несколько вопиющих оговорок, в том числе назвав урну для голосования “урной для боя” (battle box вместо ballot box — Прим. ред.), а бывшего президента Дональда Трампа — “бывшим Трампом”», — говорится в статье.
Байден во время обращения из Овального кабинета заявил, что политическим страстям «пора утихнуть», а насилие не должно становиться нормой в США. Глава государства отметил, что политические страсти в стране по мере приближения к ноябрьским выборам «порядочно накалились».
Покушение на кандидата в президенты от республиканцев произошло в субботу на его предвыборном митинге. Политик получил ранение в ухо, охрана увела его с мероприятия. По словам Трампа, он потерял много крови. Экс-президента уже выписали из больницы после медобследования.
Нападавший успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, после чего его ликвидировали. Подозреваемый — 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены — вне территории, где проводилось мероприятие. При инциденте также погиб зритель предвыборного митинга, еще два человека тяжело ранены.