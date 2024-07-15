В Башкирии в 2025 году планируется масштабная реконструкция 120 дворов

«В целом по республике в этом году по программе “Башкирские дворики” благоустраиваем 143 двора. А всего с 2019 года привели в порядок уже 1326 дворов, которые объединяют 2153 МКД, — проинформировал Радий Хабиров. — Программа была рассчитана до 2024 года, но мы приняли решение продлить ее — уж очень востребованной она оказалась. В планах на 2025 год — провести масштабную реконструкцию 120 дворовых территорий».