Мэр Новосибирска назначил нового главу Октябрьского района

Работал в региональных, муниципальных, коммерческих структурах. В 2017—2020 годы занимал должность заместителя начальника управления градостроительства — начальника отдела территориального планирования, агломерации и городского дизайна, а затем начальника управления градостроительства администрации города Бердска. С 2020 по 2024 год — заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области.