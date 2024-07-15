Мэр Новосибирска назначил нового главу Октябрьского района

С 15 июля главой администрации Октябрьского района города Новосибирска назначен Фёдор Каравайцев. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев.
Прежний руководитель района Александр Колмаков покинул свой пост в пятницу 12 июля.
Фёдор Васильевич Каравайцев родился в 1987 году в городе Учкудук Узбекской ССР. В 2010 году окончил Сибирскую государственную геодезическую академию, кандидат технических наук.
Работал в региональных, муниципальных, коммерческих структурах. В 2017—2020 годы занимал должность заместителя начальника управления градостроительства — начальника отдела территориального планирования, агломерации и городского дизайна, а затем начальника управления градостроительства администрации города Бердска. С 2020 по 2024 год — заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области.
К работе в должности главы администрации Октябрьского района приступил сегодня, 15 июля 2024 года.
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