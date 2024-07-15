Абайский гарнизон готов к масштабным мобилизационным сборам

Военнообязанные — это граждане, которые, несмотря на то, что ранее были в рядах армии, в настоящее время трудятся в различных сферах. Главная цель военного сбора — проведение специальных высококачественных учений по подготовке и переподготовке военнообязанных Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.