Абайский гарнизон готов к масштабным мобилизационным сборам

На учебном полигоне «Шыгыс» Абайского гарнизона с 18 июля по 16 августа текущего года планируется проведение учебных сборов военнообязанных. Ожидается, что на сборах, организованном в соответствии с планом подготовки, примут участие около тысячи пятисот военнообязанных.
Военнообязанные — это граждане, которые, несмотря на то, что ранее были в рядах армии, в настоящее время трудятся в различных сферах. Главная цель военного сбора — проведение специальных высококачественных учений по подготовке и переподготовке военнообязанных Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.
На сегодняшний день учебный полигон «Шығыс» полностью готов к приему военнообязанных и проведению учебных сборов. Военнообязанные здесь будут обеспечены спальными местами, столовой, обмундированием. Стоит отметить, что совместно с теоретическими занятиями с военообязанными будут проведены практические полевые занятия.