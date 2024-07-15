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С начала года въезд в Челябинскую область закрыли свыше 1,8 тыс. мигрантам

С начала текущего года въезд в Челябинскую область закрыли свыше 1,8 тыс. мигрантам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Благодаря межведомственному взаимодействию силовых структур пресечено порядка 7,5 тыс. преступлений в сфере миграции, сообщает пресс-служба регионального полицейского Главка.

Кроме того, за указанное время принято 969 решений о выдворении мигрантов за пределы России.

Напомним, в мероприятиях в рамках усиления контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Южного Урала принимают участие сотрудники Управления по вопросам миграции, 308-го военного следственного отдела Следственного комитета РФ, силовую поддержку обеспечивают бойцы Росгвардии.