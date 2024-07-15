Заксобрание Красноярского края расширит гарантии для граждан, чьи дома попали в зону КРТ

Об этом Newslab рассказал спикер парламента Алексей Додатко.
Он отметил, что подобные механизмы развития города начали появляться в России совсем недавно — с 2021 года. При правильном их применении есть возможность решить многие застарелые проблемы.
«Если применять этот механизм ответственно и мудро — он будет приносить пользу. Так, Красноярску КРТ может помочь решить застарелую проблему строительства социальной инфраструктуры. КРТ обязывает вести строительство комплексно, планируя и возводя детские сады, школы, общественные пространства, парковочные места. Тогда “человейники” с третьими сменами в школах и забитыми автомобилями дворами уйдут в прошлое. Именно такую задачу ставит перед городом краевая власть», — пояснил Алексей Додатко.
Пока проектов КРТ в Красноярске единицы. И ситуация такова, что зачастую застройщики и люди не могут договориться, а представители властей — ответить на все возникающие вопросы.
«Когда реализуется КРТ, происходят серьезные изменения — ломается старое, строится новое, и это вызывает закономерные вопросы у горожан и к администрации Красноярска, и к министерству строительства. По опыту нашего города — не всегда на эти вопросы давались четкие и своевременные ответы. А они должны быть получены», — отметил Алексей Додатко.
Сейчас в краевом парламенте рассматривается несколько законопроектов, внесенных депутатами из разных фракций. Спикер пояснил, что все они предполагают расширение гарантий для жителей многоквартирных домов, принявших решение о включении своего дома в зону КРТ, жителей индивидуальных и садовых домов, а также домов блокированной застройки. Депутаты обещают в скором времени завершить работу над ними, чтобы и права людей были защищены, и Красноярск мог развиваться.