Заксобрание Красноярского края расширит гарантии для граждан, чьи дома попали в зону КРТ

Сейчас в краевом парламенте рассматривается несколько законопроектов, внесенных депутатами из разных фракций. Спикер пояснил, что все они предполагают расширение гарантий для жителей многоквартирных домов, принявших решение о включении своего дома в зону КРТ, жителей индивидуальных и садовых домов, а также домов блокированной застройки. Депутаты обещают в скором времени завершить работу над ними, чтобы и права людей были защищены, и Красноярск мог развиваться.